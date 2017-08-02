Экономика Еврозоны растет, несмотря на Brexit и политику Трампа

Во втором квартале 2017 года экономика 19 стран-членов европейского валютного сообщества - Еврозоны - в целом и дальше росла.

Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 1 августа, предварительные данные Европейского статистического ведомства Евростат, пишет Deutsche Welle.

По сравнению с предыдущим кварталом, экономика Еврозоны за второй квартал текущего года выросла на 0,6 процента. Это несколько выше темпов роста в начале 2017 года - в первом квартале года экономика Еврозоны выросла на 0,5 процента. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года ВВП стран Еврозоны в другом квартале вырос на 2,1 процента.

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На те же 0,6 процента во втором квартале 2017 года, по сравнению с первым, выросла и экономика всего Европейского Союза. Относительно второго квартала 2016 года рост составил 2,2 процента, отмечают в статистическом ведомстве.

Зафиксированный экономический подъем достигнут несмотря на геополитические и экономические риски, в частности, предстоящий выход Великобритании из состава ЕС, а также политические турбуленции в США после прихода к власти президента Дональда Трампа. Именно из-за последнего фактора МВФ ухудшил в недавнем отчете прогноз роста экономики США.