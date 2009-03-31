Инфляция еврозоны в марте замедлилась

Инфляция в 16 странах еврозоны замедлилась в марте 2009 года до рекордно низкого с момента введения евро в 1999 году уровня в 0,6%, сообщает РИА Новости.

По словам главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише, рекордно низкий уровень инфляции (в феврале, составляла 1,2%) является отражением падения цен на нефть и другие виды сырья, а не признаком снижения реальных цен вследствие падения темпов экономического роста, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Днем ранее Испания стала первой страной еврозоны, заявившей о годовой дефляции впервые за все времена с момента начала учета Национальным статистическим институтом (НСИ) этого показателя в 1961 году. По данным НСИ, розничные цены в Испании в марте 2009 года упали на 0,1% по сравнению с положением дел годом ранее (в феврале аналогичный показатель составлял плюс 0,7%).

Резко снизились и цены на недвижимость в Испании: НСИ заявил во вторник об их падении в четвертом квартале 2008 года на 5,4% по сравнению с минус 3% кварталом ранее.

Между тем, бюджетный дефицит Франции в 2008 году составил 3,4% ВВП, а государственный долг страны возрос до 68% ВВП, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные Национального института статистики и экономических исследований (INSEE). В 2007 году бюджетный дефицит Франции составлял 2,7% ВВП.

Эксперты Еврокомиссии опубликовали прогноз, согласно которому рост бюджетного дефицита Франции в 2009 году составит 5,6%, а в 2010 году - 5,2%. Между тем, согласно Маастрихтскому соглашению, одним из критериев членства в Европейском валютном союзе является показатель бюджетного дефицита не более 3% от ВВП страны.

В свою очередь, о росте безработицы в Германии в марте 2009 года до 8,6% по сравнению с 8,5% месяцем ранее заявили во вторник федеральные власти этой страны. Всего на этот момент работы не имеет 3,586 миллиона жителей Германии - на 34 тысячи больше, чем в феврале, передает Ассошиэйтед Пресс.

"Экономическое падение во все большей степени оказывает воздействие на рынок труда", - прокомментировал эти данные глава Федерального агентства по занятости Франк-Юрген Вайзе.

Падение ВВП Латвии в 2009 году составит 12%, сообщает во вторник газета "Час" со ссылкой на годовой прогноз, подготовленный министерством экономики республики.

Согласно документу, в первом квартале ВВП Латвии упадет на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, во втором - на 12,5%. Третий квартал года будет самым тяжелым, он продемонстрирует спад ВВП на уровне 14,9%. В четвертом квартале ситуация начнет восстанавливаться и спад ВВП составит 11,1%.

Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС. ВВП страны в четвертом квартале 2008 года по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 10,5%, многие предприятия республики не справились с кризисом и объявили о банкротстве. В соседней Эстонии объем промышленного производства сократился в феврале на 30% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил во вторник Департамент статистики страны.

Как отмечают специалисты департамента, резкий спад производства начался в конце прошлого года, когда осенью 2008 года падение составило 15% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. В декабре спад увеличился на 22%, а в январе - на 27%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии за 2008 год сократился на 3,6%.

Днем ранее прогноз о предстоящем в 2009 году сокращении ВВП страны на 10,5% опубликовало и министерство финансов Литвы. "Подобное сокращение ВВП было бы самым значительным с 1993 года", - говорилось в его заявлении.

Растут прибыли от продаж одежды и автомашин

Между тем, ведущий в Великобритании розничный продавец одежды - сеть магазинов Marks & Spencer Group PLC - заявил во вторник о росте общего объема продаж в четвертом квартале 2008 года на 1,9% по сравнению с ситуацией годом ранее.

В свою очередь, германский производитель престижных автомобилей Porsche сообщил в тот же день о росте прибылей в завершившемся 31 января втором полугодии 2008 финансового года до 5,5 миллиарда евро - по сравнению с 1,3 миллиарда евро годом ранее.