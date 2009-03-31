Ющенко: ВВП Украины упал на 25-30%

Валовый внутренний продукт Украины в январе-феврале 2009 года упал на 25-30 процентов , сообщил президент страны Виктор Ющенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде. При этом он не уточнил, динамика ли это показателя с начала года или январь-февраль 2009 в сравнении с аналогичным периодом года прошлого.

"Мы оказались не готовыми встретить кризис… Его первый удар стал болезненным и тяжелым... Мы лишились внешних рынков, на которые приходилось 60% украинского экспорта – от этих рынков зависела почти вся наша валютная выручка… Следствием этого стало замедление роста ВВП в 2008 году до 2,1 процента... и сокрушительное сокращение на 25-30 процентов по итогам января-февраля текущего года", - сказал В.Ющенко.

"Называю эти данные несмотря на то, что их старательно скрывают", - добавил Президент.

В Госкомстате агентству УНИАН отказались комментировать цифры снижения ВВП в январе-феврале, озвученные Президентом Украины (снижение на 25-30% в январе-феврале), напомнив, что теперь показатель ВВП расчитывается на ежеквартальной основе.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Счетной палаты, спад реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-февраль т.г. составил 20%.

В начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Согласно предоставленным последним данным, в феврале т.г. продолжилось существенное падение индекса производства базовых отраслей с незначительным его замедлением - до 29,9% (в годовом исчислении) по сравнению с 32% в январе 2009 года.

В январе-феврале 2008 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составлял 5,8%.