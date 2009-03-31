G20 не будет обсуждать новую резервную валюту

На этой неделе в британской столице открывается саммит "большой двадцатки". Лидеры ведущих стран мира, диктующие экономическую и политическую "погоду" на планете, соберутся, чтобы обсудить самые актуальнейшие мировые проблемы. Ключевыми темами саммита станут финансовый кризис, глобальное потепление и военное напряжение на Ближнем Востоке, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Более того, по оценкам некоторых экспертов, этот саммит продемонстрирует, насколько быстро меняется расстановка сил на мировой арене: развитые экономики перестают играть роль "первой скрипки", вытесняемые крупными развивающимися странами. Правда, маловероятно, что на грядущем саммите будет поднят вопрос о создании новой резервной валюты, добавляют участники рынка.

Буквально на прошлой неделе Москва и Пекин заявили о необходимости создания новой мировой резервной валюты. Вначале с призывом создать новую наднациональную резервную валюту выступила Россия. Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко сообщил, что РФ предлагает поручить МВФ подготовить исследование о перспективах создания наднациональной резервной валюты. "Новая финансовая архитектура должна опираться на множество резервных валют и международных финансовых центров, хотя это не дело завтрашнего дня", - сказал А.Нестеренко.

Затем этот призыв подхватил Китай. На прошлой неделе глава Народного банка КНР Чжоу Сяочуань высказал мнение, согласно которому для обеспечения финансовой стабильности в мире необходимо создать новую резервную валюту. В качестве такой валюты ЦБ Китая предложил использовать SDR (special drawing rights - расчетные денежные единицы в рамках МВФ).

Наконец, 26 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан отметил, что дискуссия о мировой резервной валюте справедлива и имеет право на существование. Таким образом глава МВФ отреагировал на заявления относительно будущего доллара.

С мнением Доминика Стросс-Кана трудно не согласиться. Похожей точки зрения придерживаются многие крупные экономисты. Например, ООН опубликовала на прошлой неделе доклад, в котором отмечается, что создание новой резервной валюты "ускорит восстановление мировой экономики и поможет обеспечить финансовую стабильность в мире".

В свою очередь нобелевский лауреат экономист Джозеф Штиглиц уверяет, что процесс создания новой валюты может начаться уже в ближайшие 12 месяцев, а экономист Standard Chartered bank полагает, что выступление главы китайского ЦБ "заложило основу для будущего создания новой резервной валюты". "Независимо от дальнейшего развития событий, становится понятно, что КНР готова принять самое активное участие в процессе создания новой наднациональной резервной валюты", - написал он в своей аналитической записке.

Правда, некоторые эксперты отмечают, что сейчас не самое лучшее время для создания новой резервной валюты. В начале этой недели чиновник администрации Николя Саркози сообщил на условиях анонимности, что лидеры "большой двадцатки" на грядущем лондонском саммите не будут обсуждать вопрос новой резервной валюты. "Это неподходящее место для подобной дискуссии", - отметил он.