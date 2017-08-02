НБУ признал неплатежеспособным еще один банк - "Гефест"

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных банк "Гефест", сообщается на сайте регулятора.

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"Гефест" не обеспечил выполнение требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины в части приведения размера регулятивного капитала к размеру не менее чем 200 миллионов гривень, в срок до 11 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, размер регулятивного капитала банка на 31 июля 2017 был меньше одной трети от минимального уровня.

"Учитывая указанное и в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк Украины обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", - пояснил регулятор.

НБУ отметил, что банк был создан в конце 2013 года и, учитывая кризисные явления в экономике, фактически не совершал активной деятельности. Банк по состоянию на дату принятия решения об отнесении к категории неплатежеспособных не имел никаких обязательств перед клиентами.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк "Гефест" занимал 90-е место (17,7 млн грн) среди 90 действующих банков, владельцем банка является гражданин Украины Игорь Кутицкий.

Банк с начала года стал восьмым финучреждением, который был признан неплатежеспособным.