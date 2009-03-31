Межбанк: к 12:00 доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2460/8,3220, к 11:00 сузился спрэд – 8,2500/8,2850, а к 12:00 ценовые уровни опустились до 8,2310/8,2590 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2420/0,2460, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2425/0,2450, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2420/0,2440. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился и к 12:00 достиг уровня 33,8745 (-0,1405).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3241/1,3243, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9164/11,0230, к 11:00 цены установились на значениях 10,9217/10,9740, а к 12:00 скатились к уровням 10,8965/10,9396.