Госбюджет с начала года перевыполнен по доходам на 10% – Госказначейство

Государственный бюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 миллиарда гривень доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.

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Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июле госбюджет получил 52,729 миллиарда гривень доходов, что на 4,9% ниже бюджетной росписи за июль.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июне текущего года получил 394,871 миллиарда гривень доходов, что на 13,1% больше бюджетной росписи на этот период.