Статданные из США обвалили доллар до годового минимума

Доллар в среду утром торгуется около минимумов с мая прошлого года на фоне слабой статистики из США и неопределенности дальнейших планов ФРС по ставке, сообщает Прайм.

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По состоянию на 8:05 по Киеву индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 93,07 пункта. На торгах во вторник доллар опустился до минимума с начала мая 2016 года в 92,777 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1824 доллара за евро с 1,1801 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене также рос до 110,8 иены за доллар со 110,36 иены на прошлых торгах.

На котировки доллара влияет слабая статистика потребительских расходов и доходов в США. Бюро экономического анализа министерства торговли США во вторник сообщило, что потребительские доходы в стране в июне уменьшились на 3,5 миллиарда долларов, или на 0,1% по сравнению с маем, расходы выросли на 8,1 миллиарда долларов, или также на 0,1%. Эксперты ожидали роста расходов в месячном выражении на 0,1%, а доходов - на 0,4%.

Кроме того, инвесторы опасаются покупать доллар из-за неопределенности в монетарной политике ФРС. По итогам июльского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. При этом ФРС добавила, что планирует начать сокращение активов на своем балансе "относительно скоро", и не сообщила о возможных сроках повышения ставки.