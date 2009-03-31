Страны зоны евро не откажутся от единой европейской валюты

Ни одна из стран зоны евро не намерена из-за кризиса отказываться от единой европейской валюты, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, выступая перед комиссией по экономическим вопросам Европарламента: "Мы не видим риска, что одна из стран зоны евро предпочтет покинуть этот клуб и объявить о возврате к национальной валюте", - подчеркнул он.

По его словам, все страны зоны евро способны найти на едином финансовом рынке все необходимые средства, чтобы избежать дефолтов, несмотря на серьезность ситуации в отдельных государствах еврозоны.