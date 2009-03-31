Президент ВБ: Доллар останется основной резервной валютой

Доллар США сохранит позиции главной мировой резервной валютой, при этом сильный доллар имеет решающее значение для выхода мировой экономики из кризиса, заявил во вторник президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что доллар останется основной резервной валютой. Вопрос в том, принимаете ли вы дополнительные меры (для преодоления кризиса)", - сказал Зеллик в интервью агентству Рейтер. Ранее Россия в рамках инициатив к лондонскому саммиту G20 предложила поручить МВФ изучить возможность создания наднациональной резервной валюты. Такой валютой, по мнению России, могут стать СДР (специальные права заимствования МВФ), которые уже сейчас играют роль резервов для некоторых стран. Российскую инициативу активно поддерживает Китай. Хотя, по мнению Зеллика, тема создания новой резервной валюты заслуживает обсуждения, например, с точки зрения повышения международной ликвидности, она никак не принижает важности доллара. "Основанная на долларе система и сильный доллар будет крайне важным условием, который вытащит нас из этой дыры", - цитирует главу ВБ агентство. "Обсуждать финансовую систему нужно, но при этом необходимо быть разумными и не выплескивать из ванны вместе с водой ребенка", - сказал Зеллик. Президент Всемирного банка также считает, для создания новой мировой валюты недостаточно просто провести саммит ведущих стран мира. "Чтобы создать резервную валюту, нужно больше чем саммит или какая-то встреча, необходимо создать финансовые рынки, где людям будет удобно продавать и покупать эту валюту", - полагает Зеллик.