Баррозу: 2010 г станет поворотным в борьбе с кризисом

Поворотным в борьбе с глобальным экономическим кризисом станет 2010 год, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в Брюсселе, сообщает РИА Новости..

"Еврокомиссия ожидает, что 2010 год станет поворотным пунктом", - сказал Баррозу.

По словам главы исполнительной власти Евросоюза, его институт особенно беспокоит ситуация с безработицей в условиях кризиса, которая может ухудшиться.

"Создание рабочих мест - наша первая забота", - сказал Баррозу на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Лондоне.

При этом он отметил, что через спасение банков в Европе удалось сохранить миллионы рабочих мест.