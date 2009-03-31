Баррозу: 2010 г станет поворотным в борьбе с кризисом
14:48, 31 марта 2009Финансы
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Рабочие места – первая забота ЕК
Поворотным в борьбе с глобальным экономическим кризисом станет 2010 год, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в Брюсселе, сообщает РИА Новости..
"Еврокомиссия ожидает, что 2010 год станет поворотным пунктом", - сказал Баррозу.
По словам главы исполнительной власти Евросоюза, его институт особенно беспокоит ситуация с безработицей в условиях кризиса, которая может ухудшиться.
"Создание рабочих мест - наша первая забота", - сказал Баррозу на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Лондоне.
При этом он отметил, что через спасение банков в Европе удалось сохранить миллионы рабочих мест.
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