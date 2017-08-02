Реформа фискальной службы: МВФ изучил ситуацию и дал свои рекомендации

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) с 19 июля по 1 августа, дала свои рекомендации к плану реформ ГФС.

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Согласно сообщению на сайте Фискальной службы, в документе, в частности, определена масштабность реформ, результаты, которых они призваны достичь, риски выполнения и возможные пути управления рисками. Также составлена дорожная карту мер, которые необходимо принять для достижения этих целей.

"Мы благодарны представителям миссии МВФ за проведенную работу. Уверен, что сделанный международными экспертами детальный и глубокий анализ тех реформ, которые сейчас идут в фискальной службе, позволит нам более эффективно и скоординированно работать в этом направлении", - цитируются в сообщении слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

По мнению МВФ, просмотр бизнес-процессов и ИТ-сервисов ГФС, реорганизация центрального аппарата фискальной службы на основе функционального принципа должна стать тем фундаментом, который позволит провести масштабные реформы внутри службы, а также стать партнером для налогоплательщиков и бизнеса. Начинать этот процесс необходимо с надлежащих изменений в законодательстве после согласования позиций между правительством и парламентом.

Справка УНИАН. Проект реформирования Фискальной службы будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании и представителей ЕС, США, Канады и ЕБРР.

Проект будет иметь трехуровневую структуру: первый уровень - это наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов. Второй уровень - комитет управления, в который входят руководство Минфина и ГФС. Этот комитет будет встречаться еженедельно для обсуждения процесса реализацию реформы. Третий уровень - группа внедрения реформы, в которую входят представители Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты и эксперты. Эта группа будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям.