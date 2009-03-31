Эстония перейдет на евро не позже 1 января 2011 г.

Эстония должна перейти на евро не позже 1 января 2011 года, решили члены кабинета министров на внеочередном заседании во вторник, предварительно ознакомившись с новым экономическим прогнозом на 2009 год, сообщает пресс-служба правительства. По словам премьер-министра страны Андруса Ансипа, данные экономического прогноза дают надежду на то, что выполнение Маастрихских критериев ( согласно которым уровень инфляции страны, претендующей на вхождение в зону евро, не должен превышать более чем на 1,5% средний уровень инфляции трех стран ЕС с наименьшими показателями инфляции) реально уже осенью нынешнего года, что даст возможность Эстонии перейти на евро не позднее 1 января 2011 года. Падение эстонской экономики в 2009 году составит 8,5%, говорится в обнародованном во вторник прогнозе министерства финансов Эстонии. Минфин прогнозирует снижение инфляции в 2009 году до 0,4%. Инфляция в зоне обращения единой европейской валюты, куда входят 15 стран ЕС, в марте 2009 года снизилась до 0,6%. "1 января 2011 года является достаточно реальным сроком вступления в еврозону. Определение даты вызывает необходимость начала практической подготовки. Подготовка предприятий и банков к введению евро должно начаться за 9-12 месяцев до срока перехода на евровалюту", - сказал Ансип. Хотя основной сценарий предусматривает переход на евро с 1 января 2011 года, кабинет министров решил оставить открытой и ранее объявленную возможность вхождения в еврозону с 1 июля 2010 года. Эстонский премьер в середине марта заявил, что страна сможет, выполнив Маастихские критерии уже в нынешнем году, перейти на евро с 1 июля 2010 года. По мнению премьера, страна сможет выполнить необходимые критерии в октябре нынешнего года, если не начнут расти цены. Ранее Эстония заявляла, что готова ввести в обращение европейскую валюту с 1 января 2007 года. Однако показатели инфляции в стране значительно превышали Маастрихтские критерии.