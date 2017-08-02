Гривня на межбанке "уступила" евро 15 копеек

В среду, 2 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,92/25,94 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,73/30,74 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4306/0,4316 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,8957 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 222 сделки на сумму 110,86 миллиона долларов.