Президент, скорее всего, ветирует закон о признании физлица банкротом

Президент Украины, скорее всего, ветирует Закон о признании физических лиц банкротами в связи с неплатежеспособностью, в случае его принятия парламентом.

Такое мнение УНИАН высказал партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Юрий ОСТАПЕНКО, комментируя вынесение на рассмотрение в Верховной Раде законопроекта, в котором предлагается признавать физлиц банкротами в случае их неплатежеспособности.

«Законопроект будет иметь негативное влияние на банковскую систему. Возрастет количество непогашенных кредитов. Поэтому, учитывая трепетное отношение Президента к банковской системе, скорее всего, на этот закон будет наложено президентское вето», - считает адвокат.

Однако он отметил, что данная норма направлена на защиту людей, которые взяли кредит и не могут его вернуть. По его словам, механизм признания физлица банкротом уже давно применяется в США, Германии и зарекомендовал себя с позитивной стороны.

«Юридическое признание заемщика-физлица банкротом избавит его от психологического давления банков, коллекторов. У должника будет судебный документ, подтверждающий, что он банкрот, и ни банк, ни другие кредиторы не смогут требовать от него вернуть заемные средства», - объясняет адвокат.

Вместе с тем, как отмечает Ю.ОСТАПЕНКО, гражданин, который был признан банкротом, согласно указанному законопроекту, в течение пяти лет не может быть зарегистрирован физлицом-предпринимателем, стать основателем юридического лица, брать средства в кредит, предоставлять поруку, передавать имущество в залог, приобретать имущество и прочее.

«Эта норма ограничивает конституционные права гражданина, то есть она является неконституционной», - объясняет он.

По мнению Ю.ОСТАПЕНКО, законопроект может быть невыгоден, в том числе банкам, поскольку предусматривает, что должник, по которому ведется дело о банкротстве, лишь в третью очередь рассчитывается с банками и другими финансовыми учреждениями по своим обязательствам. В первую очередь он обязан удовлетворить требования граждан, перед которыми несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, во вторую очередь - все другие требования личного характера.

«Если раньше банки, согласно ст. 31 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», в первую очередь удовлетворяли требования обеспеченные залогом, то в отношении с физлицом эти требования поставлены в третью очередь. Банкам будет сложно забирать свои кредитные деньги. Все средства заемщика могут пойти на погашение требований первой и второй очереди, и банку просто ничего не останется», - добавил он.

Адвокат также отметил, что определение второй очереди – «удовлетворение других требований личного характера» – с юридической точки зрения не конкретизировано, и «под него можно подогнать все, что угодно». Ю.ОСТАПЕНКО не отрицает, что эта норма позволит заемщикам-юристам хитрить по отношению к финансовым учреждениям.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Валерий ПИСАРЕНКО вынес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект (№4273 от 27 марта 2009 г.), которым предлагается разрешить признавать физических лиц банкротами в связи с их неплатежеспособностью.