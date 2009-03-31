Япония удивлена информацией Данилишина о 5 млрд. долл. кредита

В Посольстве Японии в Украине выразили недоумение по поводу информации министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, обнародованной в интервью УНИАН, о том, что Япония рассматривает вопрос о предоставлении Украине иеного кредита, эквивалентного 5 млрд. долларов США.

Как сообщили УНИАН в японском посольстве, в настоящее время правительство Японии этот вопрос не рассматривает.

(Ранее Б.ДАНИЛИШИН сказал в интервью УНИАН, что вопрос предоставления Украине такого кредита рассматривался во время рабочего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Японию 25-26 марта. Условия кредита, по словам министра экономики, «даже более выгодны, чем у МВФ». В свою очередь Украина, по информации Б.ДАНИЛИШИНА подготовила проект закона об отмене 13-процентной надбавки к пошлине на импорт ряда групп товаров, в частности автомобилей, в чем заинтересована Япония).

Представитель Посольства Японии подтвердил, что его страна действительно заинтересована в отмене надбавки к пошлине, хотя «это никак не связано с какой-либо помощью Украине». Он также сказал, что ему «сложно понять», почему в проекте закона, подготовленном в правительстве, говорится об отмене надбавки к пошлине на все группы товаров, а в ране принятом постановлении правительства отменены надбавки на все товары, кроме автомобилей и холодильников.

В Посольстве Японии также сообщили, что в рамках технической помощи Украине Япония в конце весны или в начале лета направит в нашу страну эксперта по финансовым вопросам. «Круг его задач уточняется, – сказал японский дипломат. – Если говорить в целом, то он будет консультировать по проблемам экономического кризиса. Эксперт будет работать в Министерстве экономики, Министерстве финансов и Национальном банке Украины».

В то же время Б.ДАНИЛИШИН сообщил ранее, что финансовые эксперты прибудут в Украину уже на этой неделе «для окончательного определения условий и направлений использования кредита».

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В Посольстве Японии удивлены информацией Данилишина о возможности предоставлении Украине кредита в 5 млрд. долл. Киев. 31 марта, УНИАН. В Посольстве Японии в Украине выразили недоумение по поводу информации министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, обнародованной в интервью УНИАН, о том, что Япония рассматривает вопрос о предоставлении Украине иеного кредита, эквивалентного 5 млрд. долларов США. Как сообщили УНИАН в японском посольстве, в настоящее время правительство Японии этот вопрос не рассматривает. (Ранее Б.ДАНИЛИШИН сказал в интервью УНИАН, что вопрос предоставления Украине такого кредита рассматривался во время рабочего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Японию 25-26 марта. Условия кредита, по словам министра экономики, «даже более выгодны, чем у МВФ». В свою очередь Украина, по информации Б.ДАНИЛИШИНА подготовила проект закона об отмене 13-процентной надбавки к пошлине на импорт ряда групп товаров, в частности автомобилей, в чем заинтересована Япония). Представитель Посольства Японии подтвердил, что его страна действительно заинтересована в отмене надбавки к пошлине, хотя «это никак не связано с какой-либо помощью Украине». Он также сказал, что ему «сложно понять», почему в проекте закона, подготовленном в правительстве, говорится об отмене надбавки к пошлине на все группы товаров, а в ране принятом постановлении правительства отменены надбавки на все товары, кроме автомобилей и холодильников. В Посольстве Японии также сообщили, что в рамках технической помощи Украине Япония в конце весны или в начале лета направит в нашу страну эксперта по финансовым вопросам. «Круг его задач уточняется, – сказал японский дипломат. – Если говорить в целом, то он будет консультировать по проблемам экономического кризиса. Эксперт будет работать в Министерстве экономики, Министерстве финансов и Национальном банке Украины». В то же время Б.ДАНИЛИШИН сообщил ранее, что финансовые эксперты прибудут в Украину уже на этой неделе «для окончательного определения условий и направлений использования кредита».