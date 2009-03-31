Госфинуслуг: портфели проблемных СК получат более надежные

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) рассматривает возможность повышения платежеспособности страховых компаний (СК) за счет передачи портфелей компаний, которые испытывают финансовые трудности, страховщикам с более устойчивой финансовой позицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Евгений ГРИГОРЕНКО.

«В качестве такой меры (по повышению платежеспособности СК – УНИАН), несколько нестандартной и необычной, подразумевается отработка механизмов передачи портфелей тех страховых компаний, которые не в состоянии обеспечить обслуживание данного портфеля, тем компаниям, которое это обслуживание обеспечить смогут», - отметил Е.ГРИГОРЕНКО. - «Мы сейчас очень тщательно изучаем опыт, который есть в данном направлении и, кстати, работает очень неплохо, и попытаемся этот опыт активно использовать в Украине».

По его словам, основная проблема в решении данного вопроса заключается в оценке стоимости портфелей, а также рисков, которые могут возникнуть при передаче портфелей проблемных СК. Такая оценка должна проводится квалифицированными специалистами, которых сегодня «не так уж много».

«С точки зрения технологии мы понимаем, как это решать, с точки зрения качества специалистов, которые должны с нашей стороны контролировать, то эта проблема еще остается открытой» - отметил ГОРИГОРЕНКО.

Он сообщил, что передача портфеля будет осуществляться на добровольной основе, при этом Госфинуслуг будет «активно продвигать свою позицию».

«Это будет делаться на добровольной основе, но мы будем активно продвигать свою позицию. Если мы будем видеть, что это лучший вариант из тех, которые есть, что мы имеем возможность таким образом обеспечить выполнение обязательств, мы выступаем здесь, прежде всего, на стороне потребителя и отстаиваем его интересы» - сказал ГРИГОРЕНКО.