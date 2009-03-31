Мораторий на досрочные депозиты членов КС не был юридически согласован

Отмена моратория на досрочное снятие депозитов членов кредитных союзов (КС) связана с тем, что норма, которой вводится данное ограничение, не прошла необходимое согласование в органах юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Евгений ГРИГОРЕНКО.

По его словам, в связи с тем, что введение моратория не было должным образом юридически оформлено, само ограничение носило скорее формальный характер. То же касается и введения ежемесячной отчетности для страховых компаний.

«Целый ряд норм, которые мы приняли, были в общем-то правильные, но они принимались не в правовом поле и носили, скажем так, эмоциональный характер. Потом Министерство юстиций проанализировало практику действий государственных органов в условиях кризиса, нашло где есть отклонение от стандартов, нашло, что эти вещи не заюстированы, а они не могли быть заюстированы, поэтому все вернулось, как и было» - сказал Е.ГРИГОРЕНКО.

Он также отметил, что на вопрос, нужен ли вообще сегодня мораторий на снятие депозитов членов кредитных союзов, однозначного ответа нет. С одной стороны, благодаря его внедрению некоторые кредитные союзы получили возможность исправить свое финансовое положение, однако, с другой стороны, «он расхолаживает те кредитные союзы, которые имеют возможности, но мораторий позволяет им легко выходить из ситуации». «А в целом у кого не было средств, кто построил в определенной степени финансовую пирамиду, того мораторий не спасает» - подчеркнул ГРИГОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 марта т.г. Госфинуслуг отменила свое распоряжений №1203 от 15 октября 2008 года «О временных мерах по обеспечению стабильной деятельности кредитных союзов» и №1236 от 23 октября 2008 года «О внесении изменений в распоряжение Госфинуслуг от 15 октября 2008 года №1203». Распоряжением №1203 был введен мораторий на досрочное расторжение депозитных договоров членами кредитных союзов.

Кроме того, было отменено распоряжение №1417 от 4 декабря 2008 г. «О временных мерах по оперативному мониторингу финансового состояния страховщиков», которым комиссия обязала страховщиков ежемесячно предоставлять информацию об основных показателях деятельности.