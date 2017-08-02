В банк "Гефест" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 1 августа ввел временную администрацию в банк "Гефест", сообщается на сайте Фонда.

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Согласно сообщению, временная администрация введена в банк на основании решения Национального банка и признании финучреждения неплатежеспособным.

Временная администрация введена сроком на 1 месяц до 2 сентября, администратором банка назначена Виктория Степанец.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины отнес банк "Гефест" к категории неплатежеспособных. "Гефест" не обеспечил выполнение требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины в части приведения размера регулятивного капитала к размеру не менее чем 200 млн грн в срок до 11 июля 2017 года.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк "Гефест" занимал 90-е место (17,7 миллиона гривень) среди 90 действующих банков, владельцем банка является гражданин Украины Игорь Кутицкий.

Банк с начала года стал восьмым финучреждением, которое было признано неплатежеспособным.