Директором Департамента Альфа-Банка (Украина) назначена М.Йоцене

Директором Департамента по работе с малым и средним бизнесом Альфа-Банка (Украина) назначена Марите ЙОЦЕНЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе Альфа-Банка (Украина).

Согласно релизу, М.ЙОЦЕНЕ имеет более 14 лет опыта работы на руководящих должностях в банковской сфере.

С февраля 2007 года по март 2009 года М.ЙОЦЕНЕ возглавляла Департамент развития малого бизнеса и входила в состав Правления «Универсал Банка»; 2005-2007 гг. – занимала должность начальника Управления Розничного бизнеса «СЕБ-Банка»; 2004-2005 гг. – советник Президента банка СЕБ Вильнюс Банкас (Вильнюс, Литва)

С 2001 – 2004 гг М.ЙОЦЕНЕ занимала должность заместителя начальника Департамента Розничного Бизнеса и Директора Отдела Развития бизнеса СЕБ Вильнюс Банкас (Вильнюс, Литва), а также входила в наблюдательные советы компаний СЕБ ВБ «Страхование жизни» и «Управление активами».

Справка УНИАН. Альфа-Банк (Украина) является членом международного консорциума «Альфа-Групп». Альфа-Банк (Украина) входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов согласно рейтингу Национального Банка Украины. По итогам 2008 года чистые активы составляют 32 310 млн грн., капитал - 3 млрд. 308 млн грн.