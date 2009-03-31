Закрытие межбанка: доллар продолжил снижение

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2460/8,3220, к 11:00 сузился спрэд 8,2500/8,2850, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2310/8,2590. К закрытию цены составили 8,2425/8,2675 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2420/0,2460, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2425/0,2450, а к 12:00 сузился спрэд 0,2420/0,2440. К закрытию торгов котировки составили 0,2420/0,2435. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,8200 (-0,1950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3241/43, а к 15:00 выросли до уровней 1,3305/07. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9164/ 11,0230, к 11:00 цены установились на следующих значениях 10,9217/10,9740, а к 12:00 скатились к уровням 10,8965/10,9396. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровней 10,9117/10,9508.