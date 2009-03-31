В 2008г. в Германии больше всех заработал глава Siemens

Глава концерна Siemens Петер Лешер, по данным интернет-версии газеты Die Welt, зарабатывает в Германии больше всех - за 2008 год он получил 9,8 миллиона евро. Лешер, таким образом, сместил с первой строчки рейтинга, составленного Die Welt, председателя правления крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Йозефа Акерманна. По итогам 2008 года Акерманн оказался на 26-м месте, получив 1,39 миллиона евро. Всего в списке 30 человек. Если зарплата Лешера по сравнению с 2007 годом на 25,5% повысилась, то заработок Акерманна, напротив, снизился почти на 90% - в 2007 году он получил в общей сложности 13,98 миллиона евро. Второе место в рейтинге Die Welt занимает глава газовой группы Linde Вольфганг Рейтцле - он в 2008 году получил 8,1 миллиона евро. На третьем месте - глава RWE Юрген Гроссманн с 7,1 миллиона, на четвертом - глава концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн с 6,1 миллиона евро. Далее следуют глава газового концерна E.ON Вульф Бернотат (5,1 миллиона евро), глава автоконцерна Daimler Дитер Цетше (5,1 миллиона евро), глава BASF Юрген Хамбрехт (4,4 миллиона) и другие руководители немецких всемирно известных компаний, таких как Lufthansa, Commerzbank, Beiersdorf, BMW, Henkel, Adidas.