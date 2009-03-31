Дополнительный импортный сбор урегулирует платежный баланс

Введение дополнительного импортного сбора как меры временного ограничения импорта в случае значительного роста импорта определенных товаров даст возможность Кабинету министров оперативно реагировать на ситуации с ухудшением состояния платежного баланса страны.

Об этом заявил УНИАН Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, комментируя разработанный правительством и внесенный 25 марта т.г. на рассмотрение в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины» (№4262).

Он подчеркнул, что, согласно документу, решение о введении дополнительного импортного сбора будет приниматься правительством исключительно на основании информации Национального банка об ухудшении состояния платежного баланса Украины.

Б.ДАНИЛИШИН также акцентировал, что положения законопроекта полностью соответствуют нормам Всемирной торговой организации, и дают ВТО, а также Международному валютному фонду (МВФ) «четкий позитивный сигнал» того, что Украина для регуляции платежного баланса «использует общепринятые четко определенные меры».

Министр отметил, что введение временного ограничения импорта через дополнительный импортный сбор полностью соответствует положениям статьи XII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ) и Договоренности о положении ГАТТ-1994 относительно платежного баланса.

«Это предоставит Украине возможность применять общепринятые ценовые меры в случае ухудшения состояния платежного баланса, угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов государства или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Вместе с этим, он отметил, что положение Закона Украины № 923-VI относительно внедрения временной целевой надбавки к ставкам ввозной пошлины в размере 13%, а также относительно процедуры внедрения, изменения и отмены надбавки к ставкам ввозной пошлины не согласовываются с вышеупомянутыми нормами ГАТТ. «Согласно этим нормам, государства – члены ВТО в случае ухудшения состояния платежного баланса должны предоставлять преимущество ценовым мерам, к которым относятся дополнительные импортные сборы, требования о внесении импортных депозитов или других равноценных торговых мер, которые отражаются на цене импортированных товаров», - отметил министр.

По его словам, отмеченные положения ГАТТ не предусматривают применение никаких временных надбавок к действующим ставкам ввозной пошлины.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что введение Украиной 13% надбавки к ставкам ввозной пошлины вызывало негативную реакцию стран – основных партнеров Украины во внешней торговле, следствием чего могло стать адекватное увеличения ввозной пошлины на украинские товары.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины предлагает заменить введение временной 13% надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет Министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности, угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более чем на 12 месяцев.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом было предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка была введена исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравалась к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

По заявлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, действие 13% надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.