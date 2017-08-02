Минэкономразвития подтвердило наличие ошибки в соглашении о свободной торговле с Канадой

Министерство экономического развития и торговли подтверждает наличие технической ошибки в соглашении о свободной торговле с Канадой, которая, однако, не повлияет на реализацию соглашения.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минэкономразвития подтверждает, что в соглашении о свободной торговле с Канадой в приложении «Тарифный график Канады» действительно перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, импортируемых в Канаду. В украинском тексте приложения, однако, речь идет о «снижении ввозных пошлин для товаров происхождением из Канады», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что ошибка является технической и не влияет на применение соглашения и выполнение сторонами своих обязательств. Украинская сторона считает, что при ввозе украинских товаров в Канаду должен применяться тарифный график Канады, содержащийся в английском и французском текстах соглашения.

Согласно сообщению, Минэкономразвития уже принимает необходимые меры для исправления ошибки, процедура которого регламентируется статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Вместе с тем, министерство готовит дополнительные разъяснения для экспортеров о пошлинах, применяемых Канадой к украинским товарам.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа.

Соглашение одномоментно снимает до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами. В данный момент соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций. Кроме того, сразу после ратификации и вступления соглашения в силу украинские товаропроизводители могут экспортировать в Канаду все промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

Согласно прогнозным расчетам Минэкономразвития, вступление соглашения в силу приведет к потере доходов бюджета, в частности, из-за отмены ввозных пошлин, примерно на 1,2 млн долл. в первый год действия соглашения. В то же время, в среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет налога на добавленную стоимость, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций на около 36 млн долл. в течение трех лет. При этом прогнозный рост экспорта в Канаду за счет соглашения составляет 0,6 млн долл. в год.