Франция угрожает покинуть саммит G20

Французская делегация пригрозила покинуть саммит "большой двадцатки" (G20), который пройдет на этой неделе в Лондоне, если не будут выполнены ее требования о более жестком контроле за мировой финансовой системой и рынками.

Министр финансов Франции Кристин Лагард заявила, что французский президент Николя Саркози не подпишет никакие соглашения, если посчитает, что нужные результаты не были достигнуты.

"Да, мы это сделаем. Президент выразился очень ясно. Он сказал: "Если не будет ожидаемых результатов, я не подпишу коммюнике", - сказала министр в эфире телеканала BBC. При этом она выразила мнение, что Саркози настроен "очень решительно". Франция добивается введения более жесткого международного контроля за работой финансового рынка. Эту идею отвергает британский премьер и США. Германия и другие страны также выступают против предложения Франции о создании глобального контролирующего органа. Ранее британская газета Times сообщила, что Саркози пригрозил покинуть саммит, если встреча не будет успешной. Газета со ссылкой на представителей Елисейского дворца утверждала, что Саркози обвинил "англосаксов"в экономическом кризисе. Сам Саркози не подтвердил и не опроверг эту информацию. На вопрос журналистов о достоверности данных Times президент ответил: "Вопрос в том, чтобы мы все вместе приняли решения и сумели выйти из этого кризиса, восстановив доверие. Только это имеет значение". Саммит G20, посвященный вопросам преодоления мирового финансового кризиса, пройдет в Лондоне 1-2 апреля. Ожидается, что в нем примет участие около 40 иностранных делегаций и в общей сложности около 500 делегатов.