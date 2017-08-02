В Кабмине хотят повысить минимальные цены на алкоголь: бутылка водки подорожает до 80 гривень

Правительство планирует повысить минимальные цены на алкоголь. Это предусмотрено проектом постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957».

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По данным «Наших грошей», проект вынесен на рассмотрение правительственного комитета 3 августа Министерством экономики и развития.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия планируют увеличить на 8-11%; виски, ром и джин – на 4%; коньяк (бренди) – на 3-6; вина с добавлением спирта, игристые и вермуты – на 2%.

Это означает, что минимальная цена пол-литровой бутылки водки должна быть 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка – 119,46 грн.

Последний раз правительство поднимало минимальные цены в ноябре 2016 года. После того были повышены акцизы на водку на 20%, на коньяк на 17,6%, на крепленые вина – на 12%.

Также в экспертном заключении к проекту постановления указано, что индекс потребительских цен за второе полугодие 2016 года составил 119,2% против 105,9%, что учитывалось при расчете действующего размера минимальных цен.

«Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков», – говорится в заключении правительственных экспертов.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров о повышении минимальных розничных цен на водку и другую алкогольную продукцию, содержащую спирт. Водка подорожала почти на треть: минимальная цена бутылки водки была установлена на уровне 69,8 грн, крепленого вина и вермута – 42 грн, виноградного сухого вина - от 33 грн.

19 июля 2017 года Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акцизов на сигареты, пиво и этиловый спирт. Кабмин предложит Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 к 495,46 гривны/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 гривны/литр и на этиловый спирт из 126,96 до 141,18 гривне из расчета за 1 литр 100% спирта.