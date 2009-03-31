Госфинуслуг: в некоторых СК надо ввести временные администрации

Уже сегодня существует необходимость введения временных администраций в некоторых страховых компаниях. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Евгений ГРИГОРЕНКО в беседе с журналистами сегодня.

Так, как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов относительно того, существует ли сегодня необходимость введения временных администраций в ряде страховых компаний, Е.ГРИГОРЕНКО сказал: «Есть, но есть опасения, чтобы в сегодняшних условия нашей нормативной базы это хорошо работало. Это нас сдерживает сегодня, поэтому попробуем сделать пилотные проекты, отшлифовать, отработать технологию на них, а дальше использовать их более активно, как Национальный банк активно использует этот институт».

При этом, сколько именно страховых компаний нуждаются во временной администрации, Е.ГРИГОРЕНКО не сообщил. Он отметил, что сегодня в Госфинуслуг создана рабочая группа, которая занимается подготовкой необходимых законодательных изменений.

По словам Е.ГРИГОРЕНКО, в планах Госфинуслуг - использовать институт временной администрации не только в страховом секторе, но и на рынке кредитной кооперации, а также для обеспечения стабильной работы фондов финансирования строительства.

«Временные администрации мы расцениваем как институт, который мы будем активно использовать и на других рынках, на рынке кредитных союзов, может быть для фондов финансирования строительства. Где мы не будем активно его использовать, так это в пенсионных фондах, поскольку это неприбыльная структура и там вводить администрацию незачем», - сообщил Е.ГРИГОРЕНКО.