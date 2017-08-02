В Фонде гарантирования назвали количество проблемных банков в Украине

В Украине на сегодняшний день порядка 10 работающих банков являются проблемными.

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Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью порталу "Минфин".

"Сегодня есть ряд банков со статусом проблемности. Их порядка десяти. Названия мы разглашать не можем", - сказала она.

Рекрут отказалась спрогнозировать, сколько банков может быть признано неплатежеспособными из-за невыполнения требования по увеличению уставного капитала до 200 млн грн.

"Мы хотели бы, чтобы никто из банков не перешел в Фонд. Мы мониторим ситуацию, но давать прогнозы и называть цифры с нашей стороны было бы некорректно", - отметила она.

Как сообщл УНИАН, Нацбанк признал неплатежеспособным банк «Гефест» из-за невыполнения требований по увеличению уставного капитала до 200 млн грн.

В мае 2017 года в НБУ заявили, что у них есть вопросы к 11 из 34 банков, которым требуется докапитализация до 200 млн грн.