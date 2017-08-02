Евро тянется вверх: Нацбанк еще больше опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2590.4180 (2 августа – 2585.7073)

100 EUR – 3064.2055 (2 августа – 3054.2375)

10 RUR – 4.2759 (2 августа – 4.3206)

В среду, 2 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,94 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,66/30,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9042 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 612 сделок на сумму 371,84 млн долл.