Официальный курс НБУ на 01.04.2009
18:50, 31 марта 2009Финансы
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Доллар на месте
Официальный курс НБУ на 01.04.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1024.7160 грн.; 10 RUR – 2.2712 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 770.0000 (на 31 марта – 770.0000)
100 EUR – 1024.7160 (на 31 марта – 1015.8610)
10 RUR – 2.2712 (на 31 марта – 2.2638)
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