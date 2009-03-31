Официальный курс НБУ на 01.04.2009

Доллар на месте

Официальный курс НБУ на 01.04.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1024.7160 грн.; 10 RUR – 2.2712 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 31 марта – 770.0000) 100 EUR – 1024.7160 (на 31 марта – 1015.8610) 10 RUR – 2.2712 (на 31 марта – 2.2638)

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