ГЛАВНОЕ на 31 марта

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: Тимошенко продолжит консультации по 3-м непринятым антикризисным законам; Проминвест и ВЭБ выделят реальному сектору 0.5 млн. долл.; 6% киевлян с 1 апреля будут платить за электроэнергию в 3 раза дороже; постановление КМУ об отмене 13% на ввоз импорта не нуждается в публикации в прессе.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня провести консультацию с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, а также представителями международных финансовых организаций, в частности Международным валютным фондом, по результатам голосования в Верховной Раде Украины за антикризисные законы, принятие которых позволило бы продолжить сотрудничество с МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в парламенте.

«Сейчас, после того, как я вернусь из Верховной Рады, я проведу консультации с Президентом Украины и с международными финансовыми организациями. И только после этого я буду знать, какая реакция, и как мы дальше движемся», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что для Украины чрезвычайно важно возобновление сотрудничества с МВФ, и что правительство и БЮТ сделают все возможное для того, чтобы завтра ВР вернулась к не принятым сегодня законопроектам, предложенным правительством.

«Но это зависит не только от правительства и не только от фракции Блока Литвина и БЮТ. Это зависит, в первую очередь, от позиции Президента Украины», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня меры по корректировке программы сотрудничества Украины с МВФ выполнены лишь в части введения акцизных сборов на табачную и алкогольную продукции. Что же касается сбалансирования Пенсионного фонда и финплана НАК «Нафтогаз Украины», то эти пункты не выполнены в результате того, что половина фракции НУ-НС не поддержала соответствующие законопроекты.

«Очень жаль, что команда народных депутатов Президента Украины и главы Секретариата Виктора БАЛОГИ не проголосовали, хотя предварительно по всем позициям (спорным) была достигнута договоренность… Я считаю, что именно той частью народных депутатов, которые подчинены и управляются сегодня Президентом Украины, голосование было достаточно цинично сорвано по принципу, чем хуже для страны, тем лучше. Я считаю, что в такое тяжелое кризисное время это недопустимо. Хотелось бы, чтобы и оппозиция эти законы поддержала, но мы понимаем, что оппозиция сегодня зарабатывает баллы и рейтинги на кризисе. Пытается заработать…, не думаю, что это им удастся. Но то, что касается Президента Украины и его команды в Верховной Раде, то мы рассчитывали на то, что Президент отвечает за ситуацию в стране, что он ответственный человек, и что он не будет давать кулуарных команд своей части фракции не голосовать, но, к сожалению, это произошло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что три пункта, по которым у Секретариата Президента были замечания - по акционерным обществам, Национальному банку и Аграрному фонду - были исключены из законопроектов. «На начало голосования не было ни одной позиции, по которой были бы еще замечания от Секретариата Президента, и по всем трем законопроектам была поддержка международных финансовых организаций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что не принятые сегодня законопроекты являются необходимыми для корректировки программы сотрудничества с МВФ, и на сегодняшний день нельзя уверенно сказать, что миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров.

«Честно говоря, я была уверена, что после такого вдохновляющего обращения к ВР, все-таки цинизм в парламенте закончится и будет проголосован антикризисный пакет. К сожалению, на этот момент, я считаю, цинизм в политике остался по отношению к стране и к людям", - отметила премьер.

Финансы:Постановление КМУ об отмене действия 13% надбавки к ввозной пошлине оформлено как документ для служебного пользования (ДСК) и не нуждается в публикации в прессе. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Таким образом, для вступления в действие этого постановления не нужна публикация документа в официальных изданиях.

Согласно ст. 55 Закона “О Кабинете министров”, постановления, которые содержат информацию ограниченного доступа, не подлежат публикации и вступают в силу с момента “доведения их в установленном порядке исполнителям”, если в постановлении отдельно не указан срок вступления его в силу.

Вместе с тем в письме Гостаможслужбы от 24 марта 2009 года №11/1-10.21/2619-ЕП, говорится, что текст постановления будет предоставлен региональным таможням позднее.

Как сообщалось, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Генеральная прокуратура должна проверить законность невзыскания органами Государственной таможенной службы 13% надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины.

«В нарушение данной законодательной нормы Государственная таможенная служба Украины 24 марта 2009 года письмом под №11/1-10.21/2619-ЕП проинформировала начальников региональных таможен, начальников таможен о вступлении с 00 часов 25 марта 2009 года в действие постановления Кабинета министров Украины об отмене этой временной надбавки, за исключением товаров по кодам в соответствии с УКТВЭД 8418 и 8703. Однако, по состоянию на 27 марта 2009 года, акт, на который ссылается Гостаможня, Кабинетом министров Украины не издан», – отмечает В.БАЛОГА.

Напомним, что 18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, заменил дополнительным импортным сбором.

ТЭК: Около 6% киевлян с 1 апреля будут платить за электроэнергию по новому тарифу Около 6% абонентов АК «Киевэнерго» (60 тыс. бытовых потребителей) потребляют ежемесячно свыше 400 кВт/ч электроэнергии, а значит с 1 апреля будут платить по новому тарифу.

Такие данные УНИАН предоставили в пресс-службе «Киевэнерго».

В пресс-службе уточнили, что всего на обслуживании компании находится около 980 тыс. бытовых абонентов.

Напомним, 19 марта т.г. Национальная комиссия регулирования элекроэнергетики повысила тариф для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза - до 76,26 коп. (с НДС). Повышенный тариф вступает в действие с 1 апреля.

Новый тариф не будет применяться к следующим категориям бытовых потребителей: к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей; приемным семьям; к абонентам, проживающим в домах с кухонными электроплитами; к абонентам, использующим электроэнергию на отопление жилья, в случае наличия счетчиков зонального учета потребления.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

«Энергоатом» завершил 2008 год с прибылью 128,8 млн. грн. НАЭК «Энергоатом» в 2008 году сократила чистую прибыль на 61,4% или на 204,84 млн. грн., по сравнению с 2007 г., - до 128,86 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в прошлом году чистый доход компании вырос на 25,8% или на 2,577 млрд. грн. - до 12,541 млрд. грн.

В 2008 году компания увеличила отпуск товарной продукции на 25,8% (2,140 млрд. грн.) - до 10,423 млрд. грн.

В прошлом году компания уплатила в бюджеты всех уровней и целевые фонды обязательных платежей в сумме 2,919 млрд. грн., что на 780,8 млн. грн. больше, чем в 2007 году.

Фонд оплаты труда по компании в 2008 году вырос на 36% (485,89 млн. грн.) - до 1,831 млрд. грн.

Средняя заработная плата в НАЭК "Энергоатом" к концу прошлого года достигла 4 тыс. 579 грн, что на 40% больше чем, в 2007 году.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны

Украина не получит кредит, если не будут учтены интересы России в ТЭК - Медведев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Берлине, которая транслировалась в прямом эфире по российскому информационному каналу «Вести».

«Если наши украинские партнеры посчитали для себя правильным продолжить этот диалог без участия России, мы, конечно, для себя будем делать определенные выводы - и они были сделаны. Я имею перенос межправительственных консультаций РФ и Украины и принятие иных решений, о которых просят нас украинские коллеги», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Украинские коллеги просят нас о многом – денег просят дать, например. Как же можно давать в такой ситуации деньги, если мы не можем договорится по одному из существенных вопросов. Все это будем учитывать», - подчеркнул Президент России.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию, касающуюся модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что подписанная 23 марта в Брюсселе декларация о модернизации украинской газотранспортной системы является недружественным шагом по отношении к России со стороны Украины и ЕС.

Финансы: "Проминвестбанк" и "Внешэкономбанк" планируют в ближайшее время прокредитовать реальный сектор экономики Украины на 0,5 млрд. долл.

"Проминвестбанк" в ближайшие 2-3 месяца, при участии российского "Внешэкономбанка", планирует выдать кредитов реальному сектору экономики Украины на 0,5 млрд. долл. (в эквиваленте).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления "Проминвестбанка" Вячеслав ЮТКИН сегодня журналистам.

«В настоящее время мы собрали заявок на 0,3 млрд. долл.… Я думаю, тут будет два пути: или синдицированные займы вместе с акционерами, или выдача собственных займов на сумму чуть больше 100 млн. долларов в одни руки, то, что нам позволяет регулятивный капитал», - сказал В.ЮТКИН.

По его словам, банк рассматривает заявки на кредитование таких предприятий, как "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор" и еще несколько крупных предприятий, деятельность которых связана с Россией. В частности, планируется выдавать кредиты, в основном, тем предприятиям, около 50% экспорта которых идет на Россию и в то же время большое количество комплектующих закупается в России.

При кредитовании планируется применять документарные схемы расчетов, такие как система аккредитивов, гарантий, экспортных контрактов, гарантированных "Внешэкономбанком".

Банкир отметил, что в этих операциях активно будут задействованы рубль и гривня, и в большей части кредитования будет заложен принцип ухода от долларовой составляющей.

ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года, в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) - 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

Налоги: на 30 марта свои доходы задекларировали 365 тыс. граждан на сумму 10 млрд. 48,8 млн. грн. По состоянию на 30 марта, декларации о полученных в 2008 году доходах подали 365 тыс. граждан Украины, задекларированы доходы на сумму 10 млрд. 48,8 млн. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проведены расчеты по 214,9 тыс. декларациям, что составляет 58,8% от поданных деклараций. К взысканию начислено 134,7 млн. грн. по налогу с доходов физических лиц, что на 24% больше, по сравнению с 2007 г., к возмещению – 35,7 млн. грн.

Граждане, которые получили инвестиционную прибыль, подали 11,089 тыс. деклараций, задекларировали доходов на сумму 979,2 млн. грн.

На получение налогового кредита за учебу подано 122,2 тыс. деклараций, налогового кредита по ипотечному кредитованию – 4377 деклараций.

Согласно информации ГНАУ, чиновники декларируют свои доходы до 15 апреля т.г.

Страхование: Госфинуслуг заявляет о необходимости введения временных администраций в некоторых страховых компаниях Уже сегодня существует необходимость введения временных администраций в некоторых страховых компаниях. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Евгений ГРИГОРЕНКО в беседе с журналистами сегодня.

Так, как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов относительно того, существует ли сегодня необходимость введения временных администраций в ряде страховых компаний, Е.ГРИГОРЕНКО сказал: «Есть, но есть опасения чтобы это хорошо работало в сегодняшних условия нашей нормативной базы. Это нас сдерживает сегодня, поэтому попробуем сделать пилотные проекты, отшлифовать, отработать технологию на них, а дальше использовать их более активно, как Национальный банк активно использует этот институт».

При этом, сколько именно страховых компаний нуждаются во временной администрации, Е.ГРИГОРЕНКО не сообщил. Он отметил, что сегодня в Госфинуслуг создана рабочая группа, которая занимается подготовкой необходимых законодательных изменений.

По словам Е.ГРИГОРЕНКО, в планах Госфинуслуг - использовать институт временной администрации не только в страховом секторе, но и на рынке кредитной кооперации, а также для обеспечения стабильной работы фондов финансирования строительства.

«Временные администрации мы расцениваем как институт, который мы будем активно использовать и на других рынках, на рынке кредитных союзов, может быть для фондов финансирования строительства. Где мы не будем активно его использовать, так это в пенсионных фондах, поскольку это неприбыльная структура и там вводить администрацию незачем», - сообщил Е.ГРИГОРЕНКО.

Саммит G-20: Франция угрожает покинуть саммит G20 без решения о контроле за финрынком

Французская делегация пригрозила покинуть саммит "большой двадцатки" (G20), который пройдет на этой неделе в Лондоне, если не будут выполнены ее требования о более жестком контроле за мировой финансовой системой и рынками.

Министр финансов Франции Кристин Лагард заявила, что французский президент Николя Саркози не подпишет никакие соглашения, если посчитает, что нужные результаты не были достигнуты.

"Да, мы это сделаем. Президент выразился очень ясно. Он сказал: "Если не будет ожидаемых результатов, я не подпишу коммюнике", - сказала министр в эфире телеканала BBC. При этом она выразила мнение, что Саркози настроен "очень решительно". Франция добивается введения более жесткого международного контроля за работой финансового рынка. Эту идею отвергает британский премьер и США. Германия и другие страны также выступают против предложения Франции о создании глобального контролирующего органа. Ранее британская газета Times сообщила, что Саркози пригрозил покинуть саммит, если встреча не будет успешной. Газета со ссылкой на представителей Елисейского дворца утверждала, что Саркози обвинил "англосаксов"в экономическом кризисе. Сам Саркози не подтвердил и не опроверг эту информацию. На вопрос журналистов о достоверности данных Times президент ответил: "Вопрос в том, чтобы мы все вместе приняли решения и сумели выйти из этого кризиса, восстановив доверие. Только это имеет значение". Саммит G20, посвященный вопросам преодоления мирового финансового кризиса, пройдет в Лондоне 1-2 апреля. Ожидается, что в нем примет участие около 40 иностранных делегаций и в общей сложности около 500 делегатов.

Доллар останется основной резервной валютой - президент ВБ

Доллар США сохранит позиции главной мировой резервной валютой, при этом сильный доллар имеет решающее значение для выхода мировой экономики из кризиса, заявил во вторник президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик. "Я считаю, что доллар останется основной резервной валютой. Вопрос в том, принимаете ли вы дополнительные меры (для преодоления кризиса)", - сказал Зеллик в интервью агентству Рейтер. Ранее Россия в рамках инициатив к лондонскому саммиту G20 предложила поручить МВФ изучить возможность создания наднациональной резервной валюты. Такой валютой, по мнению России, могут стать СДР (специальные права заимствования МВФ), которые уже сейчас играют роль резервов для некоторых стран. Российскую инициативу активно поддерживает Китай. Хотя, по мнению Зеллика, тема создания новой резервной валюты заслуживает обсуждения, например, с точки зрения повышения международной ликвидности, она никак не принижает важности доллара. "Основанная на долларе система и сильный доллар будет крайне важным условием, который вытащит нас из этой дыры", - цитирует главу ВБ агентство. "Обсуждать финансовую систему нужно, но при этом необходимо быть разумными и не выплескивать из ванны вместе с водой ребенка", - сказал Зеллик. Президент Всемирного банка также считает, для создания новой мировой валюты недостаточно просто провести саммит ведущих стран мира. "Чтобы создать резервную валюту, нужно больше чем саммит или какая-то встреча, необходимо создать финансовые рынки, где людям будет удобно продавать и покупать эту валюту", - полагает Зеллик.

Транспорт:«Укрзализныця» внедрила продажу билетов через Интернет

«Укрзализныця» 30 марта 2009 года внедрила 2-й этап программы оформления проездных документов через сеть Интернет.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, отныне пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа с последующим оформлением билета в кассе.

Зайдя на официальный веб-сайт «Укрзализныци» (www.uz.gov.uа) в раздел «Для пассажиров», можно получить справку относительно наличия свободных мест в поездах, стоимости проезда и оформить заказ.

Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

При этом через сеть Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.

Справка УНИАН. 22 декабря 2008 г. был внедрен 1-й этап продажи билетов через Интернет: пассажир на сайте «Укрзализныци» оформлял заказ на бронирование мест, с помощью платежной карточки оплачивал услугу бронирования и с полученным кодом выкупал билет в железнодорожной кассе.

Российская Utair будет летать на внутриукраинских рейсах

Российская авиакомпания Utair («Ютэйр») начнет выполнять внутриукраинские рейсы через 1-2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Украины Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, компания уже подала необходимые документы и на данном этапе проходит процедуру сертификации.

«Думаю, через 1-2 месяца начнут работать», – отметил А.ДАВЫДОВ.

По его данным, компания ведет переговоры с украинским перевозчиком «АэроСвит» относительно возможности стыковки с дальнемагистральными рейсами.

На первом этапе компания планирует работать на двух региональных самолетах ATR-42.

Как сообщал УНИАН, ранее Госавиаадминистрация прогнозировала, что «Ютэйр» к концу 2008 года выйдет на рынок внутренних авиаперевозок Украины по бюджетным ценам.

«У нас есть предложения от российской стороны относительно открытия лоу-коста (low-cost) для внутренних перевозок. Это компания Utair, которая хочет сделать компанию здесь, в Украине, и эта компания будет выполнять полеты исключительно на внутреннем рынке. Это маленькие самолеты SAAB и другого плана, которые будут работать на внутреннем рынке как дешевые перевозчики», – сказал А.ДАВЫДОВ в ноябре 2008 года.

Российская авиакомпания Utair (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 году выполняла рейсы между Россией и Украиной на направлениях Киев («Борисполь») – Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «Ютэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, она является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. «Ютэйр» входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.