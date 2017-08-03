Новые санкции США против России: Украине выделят $30 миллионов на энергобезопасность

Закон о санкциях против России за ее агрессию против Украины, который подписал президент США Дональд Трамп, среди прочего предусматривающие выделение Украине 30 миллионов долларов на мероприятия по энергобезопасности, сообщает ТСН.uа.

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"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 миллионов долларов на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 миллионов долларов", - отметили в посольстве Украины в США.

В законе также говорится, что США поддерживают правительство Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности; осуждают и противодействуют всем усилиям, дестабилизирующим, правительства РФ в Украине; не признают незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжение какой-либо части территории Украины с использованием военной силы; окажут помощь по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов; продолжат противодействие реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.

Документ предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горно-добывающей отраслях, на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора России и российской энергетики; предусматривает введение санкций в связи с деятельностью российского правительства в направлении подрыва кибернетической безопасности; в отношении лиц, которые ответственны за нарушения прав человека на оккупированной РФ территории, действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ, в значительной степени способствовали возможностям России по проведению приватизации государственных активов, а также в отношении иностранных физических и юридических лиц, что способствовали усилению оборонных возможностей правительства Сирии. Закон предоставляет право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующие развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.