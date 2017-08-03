"Креди Агриколь Банк" увеличил прибыль в 1,8 раза

"Креди Агриколь Банк", занимающий 12-е место в банковской системе по объему активов, в первом полугодии 2017 года получил 571 миллион гривень прибыли, что в 1,8 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Согласно сообщению, результат был достигнут благодаря диверсификации доходов и сокращению стоимости риска.

По данным пресс-службы банка, кредитный портфель банка вырос на 10%, кредиты юридическим лицам выросли на 5%, кредиты физическим лицам выросли на 49%.

Депозиты клиентов выросли на 5%, при этом депозиты юридических лиц выросли на 5%, а депозиты физических лиц - на 6%.

Как сообщал УНИАН, "Креди Агриколь Банк", в первом квартале 2017 года получил 306 миллионов гривень прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. "Креди Агриколь Банк" (до марта 2011 года "Индекс-Банк") работает на рынке Украины с 1993 года. Основным владельцем банка является французский Credit Agricole (99,9955% акций).