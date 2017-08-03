Нацбанк второй месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 12,5% годовых

Национальный банк Украины принял решение второй месяц подряд сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых.

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Об этом говорится в материалах Национального банка по итогам заседания монетарного комитета.

Регулятор отметил, что проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей инфляции.

«Необходимость возвращения инфляции к целевым значениям может обусловить удержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков», - говорится в материалах.

Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности является необходимым условием устойчивого экономического роста.

По данным НБУ, следующее заседание монетарного комитета состоится 14 сентября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 6 июля принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых после ее снижения два месяца подряд – на 1 п.п. в апреле и на 0,5 п.п. в мае.

С 26 мая регулятор снизил учетную ставку до 12,5% годовых, продолжив смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, когда снизил учетную ставку до 13% годовых. До этого регулятор трижды сохранял ставку на уровне 14% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю. В годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных месяцем ранее.