Нацбанк предупреждает: цены могут вырасти больше прогнозов

Национальный банк Украины по итогам июля прогнозирует дефляцию в месячном измерении, но предупреждает о рисках более существенного отклонения инфляции от целевого прогноза регулятора в 2017 году на уровне 8% +/- 2 п.п.

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Об этом говорится в материалах Национального банка по итогам заседания монетарного комитета.

«Опубликованный в июле 2017 года Инфляционный отчет предусматривает, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%. Однако с момента публикации прогноза возросли риски более существенно отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.)», - говорится в сообщении регулятора

НБУ отметил, что, в частности, стремительное восстановление потребительского спроса может быть дополнительно простимулировано увеличением бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии, что создает риск усиления фундаментального давления на цены.

В то же время, по прогнозам НБУ, сдержанная монетарная политика может способствовать продолжению тренда на улучшение ожиданий и приближению инфляции к центральной точке целевого диапазона в течение первого полугодия 2018 года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю. В годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.