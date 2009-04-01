Сегодня в Лондоне открывается саммит "двадцатки"

Второй по счету саммит финансовой "двадцатки" открывается сегодня в столице Великобритании. Он будет проходить в течение ближайших двух суток в двух форматах.

В среду состоятся многочисленные двусторонние встречи, включая первые прямые консультации президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и президента США Барака ОБАМЫ, на которых будут "обкатаны" различные инициативы оздоровления мировых финансов.

В четверг в комплексе "Эксель" на востоке британской столицы состоится общее заседание лидеров ведущих индустриальных держав, на которые приходится 80% ВВП мира.

В текущем году председателем "двадцатки" является Великобритания. Хотя в состав "двадцатки" входят 19 государств и Евросоюз, в лондонском саммите в качестве официальных присутствуют 30 делегаций стран и международных организаций.

Форум в Лондоне имеет четкое финансово-экономическое звучание. В ее повестке дня стоят вопросы преодоления нынешнего тяжелейшего кризиса, зародившегося осенью 2006 г. в США и распространившегося затем на всю мировую экономику.

Согласно подсчетам американской газеты Washington Times, потери от нынешних потрясений уже достигли 50 трлн долл. и продолжают расти.

Однако сегодняшние многочисленные двусторонние переговоры, а их будет около 80-и, имеют и важнейшую политическую составляющую.

Вечером в честь лидеров "двадцатки" королева Елизавета II даст в Букингемском дворце прием. Он продлится около двух часов, а затем лидеры прибудут в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит 10 на рабочий обед от имени Г.БРАУНА.

Однако ровный и деловой настрой саммита грозят нарушить анархисты, которые объявили 1-го апреля Днем финансового дурака. В его рамках сегодня они готовят марш на Банк Англии, а также демонстрации протеста у посольства США и у здания Климатической биржи в центре Сити.

Пока еще не ясно, насколько широкими и радикальными будут эти выступления, но полиция готовится к возможным столкновениям с экзальтированными толпами протестующих против финансовой политики частного капитала.

Второй день работы саммита пройдет в формате совместного заседания лидеров "двадцатки".

Как отмечает выходящая в Евросоюзе американская газета International Gerald Tribune, саммит обещает быть исключительно сложным по своему сценарию, так как каждая страна-участница преследует прежде всего национальные интересы и действует с оглядкой на собственный электорат.

Тем не менее, Г.Браун уже заявил, что нынешний форум "не имеет права на ошибку", и лидеры "двадцатки" обязаны продемонстрировать, что способны принимать совместные и эффективные решения и действия по борьбе с кризисом. Согласно произошедшей утечке информации, заключительный документ саммита содержит 24 пункта и предлагает широкую программу по решению насущных мировых экономических и финансовых проблем, передает ПРАЙМ-ТАСС.