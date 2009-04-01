ЕБРР купит 25%+1 акцию банка «Парэкс»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен приобрести 25% +1 акцию принадлежащего латвийскому государству банка "Парэкс", сообщил журналистам вечером во вторник премьер-министр республики Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По его словам, договор может быть заключен 16 апреля.

Правительство Латвии в конце 2008 года приняло решение о приобретении 84,83% акций банка "Парэкс", чтобы спасти его от банкротства. Оставшиеся 15,17% акций принадлежат миноритарным акционерам.

ЕБРР готов вложить в развитие банка "Парэкс" около 100 миллионов евро, сказал Домбровскис.

Убытки банка в 2008 году составили 124 миллиона латов (248 миллионов долларов).

"Парэкс" занимал в конце апреля 2008 года первое место в республике по объему привлеченных вкладов с рыночной долей 19,8% и был вторым по величине активов с рыночной долей 14,4%.