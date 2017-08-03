Украина начинает возвращать кредиты МВФ – сегодня выплатит первые $450 миллионов

Украина сегодня осуществит первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 млн долл.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ. "Сегодня после выплаты резервы уменьшатся на эту сумму", - сказал он.

При этом Чурий отметил, что выплаты были учтены в прогнозах роста резервов Украины.

В свою очередь заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб напомнил, что с указанной выплатой до 2019 года Украине предстоит выплатить 13 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand-by.

3 апреля 2017 года Совет директоров Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк 5 апреля получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.