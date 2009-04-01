Евро в мире упал к доллару

Курс единой европейской валюты снизился до двухнедельного минимума по отношению к доллару на фоне опасений по поводу возможного углубления рецессии европейской экономики, сообщает k2kapital..

На курс евро оказывают давления настроения инвесторов, которые с пессимизмом ожидают публикации данных по безработице в зоне евро, которая, как ожидается, в феврале выросла до 8,3%, что может стать самым высоким показателем с июня 2006г.

Также не слишком удачно ситуация складывается для японской валюты, которая теряет свои позиции по отношению к доллару, что обусловлено неутешительными новостями из Японии. В частности японский Центробанк сообщил сегодня, что индекс предпринимательского доверия в стране упал в марте до рекордно низкого показателя и составил минус 58%.

За один евро сегодня предлагают $1,3209 а не $1,3250 ранее. Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 130,36 иены, а не 131,13 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 98,69 иены за доллар против 98,96 иены за доллар в предыдущую сессию.