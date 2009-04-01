S&P опасается долгового кризиса европейских компаний

Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor`s предупредило, что европейским компаниям, возможно, будет "чрезвычайно трудно" избавиться от имеющих рейтинг корпоративных облигаций на общую сумму, превышающую 565 млрд. евро, со сроком погашения в конце будущего года, и это повышает риск кризиса дефолтов по облигациям с низкими рейтингами, сообщает k2kapital со ссылкой на Daily Telegraph.

Агентство отметило, что поток облигационных эмиссий, проводимых правительствами, пытающимися покрыть дефициты, уже в этом году может "подавить инвесторов".

По оценкам S&P, производители автомобилей уже "сожгли" свои запасы наличности. Нефтегазовые, коммунальные и телекоммуникационные компании, по его прогнозу, столкнутся с трудностями в рефинансировании своих долгов.

S&P опасается, что для компаний, имеющих рейтинги A и BBB, доступ на кредитные рынки закроется, а это увеличивает риск продолжения рецессии в будущем году.