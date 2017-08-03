86% украинцев заявили, что вынуждены "затягивать пояса": на чем экономят (инфографика)

В Украине 86% граждан экономят на тех или иных статьях семейного бюджета. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group, проведенного в июне 2017 года.

Читайте такжеНацбанк предупреждает: цены могут вырасти больше прогнозов

Около 10% респондентов не смогли определиться, экономят ли они вообще, и если экономят, то на чем именно. Лишь 4% опрошенных утверждали, что сегодня они не экономят ни на чем.

Согласно опросу, чаще всего украинцы экономят на одежде и обуви, а также на питании. Немного реже на отдыхе и отпуске, а еще реже – на досуге и развлечениях.

За ними следует группа таких статей бюджета, как коммунальные расходы, лечение и медикаменты, а также крупная бытовая техника. На предпоследней ступени в этой иерархии расположились группа статей семейных расходов от мелкой бытовой техники до предметов роскоши. Наконец, реже всего респонденты упоминали об экономии на расходах, связанных с образованием.

Авторы опроса отмечают, что различные социально-демографические группы украинского общества имеют определенную специфику в экономии средств из семейного бюджета. Например, люди в возрасте 30-39 лет выделяются из общей массы населения страны тем, что значительно чаще экономят на отдыхе (57%), развлечениях (52%), крупной бытовой техники (37%), предметах роскоши (28%) и образовании (17%).

Люди пенсионного возраста чаще других экономят на продуктах питания (63%), на лечении и медикаментах (51%).

Опрос проводился в период 15-24 июня 2017 г по общеукраинской выборке (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма). Всего в опросе приняли участие 1800 человек.