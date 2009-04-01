Доллар на ММВБ вырос

Курс доллара вырос на ММВБ на открытии валютных торгов в среду на 21 копейку - до 34,05 рубля, курс евро - снизился на 33 копейки, до 44,80 рубля, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

Первая сделка с долларом расчетами "завтра" прошла на отметке 34,05 рубля, тогда как курс американской валюты находился на открытии в среду в коридоре 34,04-34,05 рубля.

По итогам вторника курс доллара расчетами "завтра" составил 33,84 рубля, он снизился к рублю на 17 копеек (по сравнению с предыдущим закрытием).

Первая сделка по евро прошла среду на уровне 44,80 рубля, спрос и предложение находились в коридоре 44,82-44,88 рубля. На закрытии во вторник курс евро составил 45,13 рубля. По итогам вторника европейская валюта укрепилась к рублю на 29 копеек.