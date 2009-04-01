Выход из кризиса возможен через "изменение характера глобализации"

Европейский союз "едет в Лондон с единым посылом", заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Я уверен, что мы достигнем практического результата. Это необходимо для сохранения и увеличения числа рабочих мест, а также роста благосостояния как в Европе, так и во всем мире", - пишет он в статье, опубликованной в сегодняшнем номере "Независимой газеты", сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Ж.Баррозу убежден, что "выход из нынешнего кризиса возможен через изменение характера глобализации". "Нам необходимо создать общий свод правил, которые позволят нам управлять глобализацией, - сказал он. - Только работая совместно, невзирая на существующие границы, мы можем поставить потенциал рынка на службу гражданам и начать решать глобальные проблемы, такие, как изменение климата, обеспечение энергетической безопасности и борьба с бедностью", - сказал Ж.Баррозу.

"Комиссия предложила пакет мер по ужесточению требований к капиталу банков, улучшению гарантий по депозитам, а также усовершенствованию механизмов регулирования деятельности кредитных рейтинговых агентств, - сообщил председатель Еврокомиссии. - Мы предложили усилить трансграничный надзор над крупными финансовыми предприятиями и инициативами, в том числе путем создания новой структуры, которая бы занималась общей оценкой рисков в системе и предпринимала бы действия по предупреждению кризиса. В ближайшие недели последуют предложения и по фондам хеджирования, частному акционерному капиталу и вознаграждению топ-менеджеров компаний".

Ж.Баррозу рассказал о решении увеличить ресурсы для борьбы с кризисом: "Лидеры ЕС уже договорились на весеннем Европейском совете в Брюсселе поддержать значительное увеличение ресурсов, выделяемых Международным валютным фондом на борьбу с кризисом; вклад Европы составил бы 75 млрд. евро. Сверх того, предусмотрено удвоение до 50 млрд евро "потолка" объема помощи, оказываемой внутри ЕС странам, которые не принадлежат к еврозоне".

"Только переведя в этот четверг в Лондоне наши благие намерения в совместные действия, мы сможем сказать, что оправдали ожидания наших граждан", - подчеркнул председатель Еврокомиссии.