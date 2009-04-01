В Украине может произойти дефолт - эксперт

В Украине может произойти дефолт, если она не получит от Международного валютного фонда кредит.

Об этом в интервью “Немецкой волне” заявил директор Европейского центра международной политэкономии Фредрик ЭРИКСОН, комментируя отказ народных депутатов Украины принять законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.

В Ф.ЭРИКСОН заявил, что Украина должна осознать, что она летит в стену на скорости 150 км/час.

По его словам, в настоящее время продолжается политическая игра, как в Украине, так и между Украиной и МВФ. В то же время, в ближайшем будущем в Украине возникнут еще больше трудностей, ведь в последующие два месяца будет собрано намного меньше налогов. Если же Киев не получит денег МВФ, произойдет дефолт, убежден эксперт.

В то же время, по его словам, в Украине многие люди спекулируют на этом и считают, что Киев все равно получит эти средства. Ведь дефолт может сильно ударить по западным банкам, которые работают в Украине, а это, в свою очередь, - по экономике других стран Европы. Поэтому, мол, руководители западных государств не допустят дефолта в Украине.

Однако такая аргументация является порочной, считает Ф.ЭРИКСОН. “Я не думаю, что это будет достаточным аргументом для МВФ для выдачи займа”, - сказал экономист. В то же время, он добавил, что ситуация с получением Украиной кредита еще будет развиваться.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, позволяющих получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенные правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию "Нафтогазу" ущерба при реализации импортного газа в 2009 году (№ 4266), а также изменения законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

ДЕФОЛТ (англ. default - невыполнение обязательств) — состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.