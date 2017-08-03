Евро в курсах Нацбанка поднимается все выше

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2588.5752 (3 августа – 2590.4180)

100 EUR – 3070.0502 (3 августа – 3064.2055)

10 RUR – 4.2610 (3 августа – 4.2759)

В четверг, 3 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,89 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,65/30,67 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8858 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 557 сделок на сумму 357,76 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,94 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,66/30,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.