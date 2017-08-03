Белорусский бизнесмен передумал покупать украинскую "дочку" российского "Сбербанка"

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал поданную в Национальный банк Украины (НБУ) заявку на покупку украинской «дочки» «Сбербанка».

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«Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем», — сообщил Прокопеня РБК.

Ранее в четверг об отзыве заявки Прокопени сообщило со ссылкой на свои источники на финансовом рынке ТАСС.

Комментируя решение об отказе от сделки, Прокопеня отметил, что по-прежнему считает покупку украинского бизнеса «Сбербанка» «хорошей инвестиционной возможностью», однако предпочтет сосредоточиться на работе над текущими проектами

«Проекты, которыми мы сейчас занимаемся, являются лучшим вложением нашего времени», — сказал бизнесмен.

28 июля 2017 года, после того как стало известно, что НБУ отклонил заявку на покупку украинской «дочки» «Сбербанка» консорциумом латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и белорусской компании Саида Гуцериева (сын основного владельца компании «РуссНефть» и группы «Сафмар»), Прокопеня говорил РБК, что по-прежнему заинтересован в сделке. «В настоящий момент ожидаем решения регуляторов в отношении нашей заявки», — сказал тогда он.

Основанием для отказа консорциуму Гусельникова-Гуцериева в пресс-службе регулятора назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РБК, что потенциальные покупатели не смогли доказать НБУ наличие у них достаточного объема собственных средств и подтвердить источник их происхождения.

Как сообщал УНИАН, НБУ 3 июля получил пакет документов о приобретении 100% акций дочерней структуры российского государственного «Сбербанка» в Украине от гражданина Беларуси и Кипра Виктора Прокопени.

Инвесткомпания VP Capital, принадлежащая белорусскому ИТ-предпринимателю Виктору Прокопене, 30 июня сообщила о начале подготовки к приобретению украинской дочерней структуры российского «Сбербанка». Прокопеня имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых в партнерстве с инвестфондом Larnabel Enterprises.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В первом квартале 2017 года банк получил 44,306 млн грн прибыли, что на 16,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.