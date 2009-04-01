В банках Кипра растут российские депозиты

Рост российских депозитов отмечен в банках Кипра. Об этом сообщил министр финансов республики Харилаос Ставракис, выразив удовлетворение таким развитием событий.

"Последние данные Центрального банка Кипра свидетельствуют об увеличении российских депозитов, - заявил Х.Ставракис. - Этот очень отрадный факт свидетельствует о правильности взятого Министерством финансов курса на привлечение инвестиций, капиталов и депозитов из России".

Министр сообщил также, что параллельно с этим процессом замечен вывод российских депозитов с банковских счетов конкурирующих с Кипром стран.

По данным Центрального банка Кипра, "в феврале по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен, хотя и незначительный, рост депозитов из зарубежных стран, главным образом из России". Их объем на данный момент достиг 16,31 млрд евро.

В целом общая сумма депозитов в банках Кипра в феврале достигла 58,43 млрд евро, что на 13,4% больше, чем в том же месяце 2008 г. Внутренние депозиты составили 40,82 млрд евро - увеличение на 26,9% по сравнению с предыдущим годом. Вклады из стран еврозоны упали на 20% - до 1,17 млрд евро. Депозиты остальных государств мира достигли в феврале 16,43 млрд долл.

Ставка по депозитам на Кипре к концу года снизится до 2%, а процентная ставка по ссуде - до 4%, сообщил министр финансов Х.Ставракис.