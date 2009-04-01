Средний курс доллара в украинских банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,21 грн., продают – по 8,29 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен без изменений с 31 марта.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,10-8,26 грн., по продаже – 8,26-8,40 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,74 грн., продают – по цене 11,10 грн. (курс покупки/продажи евро почти не изменился по сравнению 31 марта). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,95 грн., по продаже евро - в пределах 10,98-11,50 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2229 грн., продажи – 0,2511 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 31 марта). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,241 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,21 грн., продают – по 8,29 грн. (курс не изменился по сравнению с 31 марта). Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках изменился незначительно – 10,71/11,09 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2226 грн., продажи – 0,2559 грн. (курс незначительно изменился).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,10/8,27 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,25 грн., евро – 10,83/11,00 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 1 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,24716, к российскому рублю – 0,22712.