НБУ смягчил ограничения: разрешил банкам покупать больше валюты

Национальный банк Украины сегодня, 3 августа, смягчил требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки и продажи иностранных валют за гривни в сутки в 2 раза - до 1% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,5%, установленных ранее.

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Соответствующее решение закреплено постановлением правления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №74, которое вступит в силу с 4 августа 2017 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По словам заместителя председателя НБУ Олега Чурия, вследствие этого шага банки смогут увеличить максимальный лимит нетто-продажи валюты на межбанковском рынке с текущего уровня примерно 22 млн. долл. США до 44 млн. долл. США в день.

Также Нацбанк уточнил условия покупки валюты резидентами для осуществления расчетов с нерезидентами за импорт товаров или услуг, который осуществляется без их ввоза из-за границы на территорию Украины.

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"Теперь клиенты-резиденты смогут покупать валюту не только в том случае, когда такая продукция используется для собственного потребления за пределами Украины, но и для использования на основании заключенных договоров", – объяснили в НБУ.

Ранее о намерениях НБУ смягчить требования к банкам на межбанковском валютном рынке сообщил заместитель главы правления Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в феврале уже смягчал требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки иностранных валют и банковских металлов за гривни в 5 раз - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с установленных ранее 0,1%.