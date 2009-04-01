Министр труда разъясняет изменения пенсионного обеспечения

Комментируя отказ народных депутатов рассмотреть правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения и законопроект о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно перерасчета пенсий работающим пенсионерам, министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сказала, что эти решения являются чрезвычайно важными для людей, поскольку правительство будет продолжать убеждать народных депутатов в необходимости их принятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, Л.ДЕНИСОВА, в частности, отметила: „Законопроектом мы предлагали засчитывать в стаж работы работникам, занятых на сезонных работах, 12 полных месяцев работы на протяжении года при условии, что средний размер оплаченных взносов за год достигает 12 размеров минимальных страховых взносов”.

По ее словам, сейчас для таких работников оплаченные ими взносы учитываются помесячно, и в случае, если взносы оплачены в меньшей сумме, чем минимальный страховой взнос, в страховой стаж засчитывается пропорционально меньший период. Это, в свою очередь, уменьшает продолжительность страхового стажа на протяжении года на 4-5 месяцев и соответственно влияет на размер пенсии.

Кроме того, министр напомнила, что при назначении пенсии в страховой стаж включается в настоящее время период ухода за ребенком до трех лет. При этом учитывается минимальная заработная плата, поскольку именно из нее за данный период платятся страховые взносы. В частности, при наличии двух детей такая заработная плата учитывается на протяжении 6 лет. Это является одним из обстоятельств, влияющим на снижение размера заработка при начислении пенсии. В связи с этим Л.ДЕНИСОВА, в частности, подчеркнула: „Ми предложили предоставить возможность женщинам, осуществляющими уход за детьми в возрасте до 3-х лет, а также лицам, проходящим срочную службу, и осуществляющими уход за инвалидами І группы или престарелыми, исключать данные периоды из заработка для начисления пенсии. Это позволит увеличить размер пенсии указанным лицам в среднем на 20%”.

Отвечая на вопросы журналистов относительно взносов в Пенсионный фонд физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, министр труда и социальной политики сообщила, что с 1998 года, когда была введена упрощенная система налогообложения, минимальная пенсия увеличилась в 32 раза, средняя пенсия – в 15 раз, минимальный взнос в Пенсионный фонд увеличился с 18 гривен до 201 гривни. В то же время физические лица-субъекты предпринимательской деятельности платят взносы в размере от 6 до 84 гривен.

„Я убеждена, что социальная справедливость должна заключаться в том, чтобы государство было справедливым ко всем своим гражданам. А равенство в правах обеспечивается равными обязанностями”, - подчеркнула министр.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, законопроектом предлагается предоставить физическим лицам-субъектам предпринимательской деятельности возможность самостоятельно определять размер страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование для себя и членов своих семей. „Это позволит указанным лицам на равных принципах с другими застрахованными лицами формировать размер пенсии не менее прожиточного минимума”, - резюмировала министр.